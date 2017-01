Faiz Subri vence prémio Puskas para melhor golo de 2016

O que achou desta notícia?







O futebolista malaio Faiz Subri recebeu esta segunda-feira o prémio Puskas pelo melhor golo em 2016, anotado ao serviço do seu clube, o Penangem, durante a gala da FIFA, realizada em Zurique, na Suíça.O golo de Subri foi marcado durante a partida da Superliga da Malásia entre o Penang e o Pahang, disputada a 16 de fevereiro, na execução de um livre direto que descreveu uma trajetória surpreendente, ao desviar-se drasticamente do seu rumo já próximo da baliza, fazendo a bola entrar no canto superior direito quando parecia que se dirigia para o canto oposto.O internacional malaio superou na votação o golo do brasileiro Marlone, marcado a 21 de abril na partida entre o Corinthians e o Cobresal, para a Taça dos Libertadores, e o golo da venezuelana Daniuska Rodríguez, num lance individual que protagonizou no jogo Venezuela-Colômbia, disputado a 14 de março para a Taça sul-americana de sub-17.