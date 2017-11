Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falcão põe aves a voar no Bonfim

Lito Vidigal consegue o seu primeiro triunfo desde que assumiu o comando técnico dos avenses.

Por Ricardo Lopes Pereira | 10:43

Quatro dias depois de ser goleado em Portimão (5-2), o V. Setúbal foi ontem derrotado no Bonfim (primeiro desaire caseiro) pelo Desp. Aves na partida que abriu a 11ª jornada da Liga.



Falcão, aos 78 minutos, fez o golo que deu o primeiro triunfo de Lito Vidigal no comando técnico da equipa no campeonato. Com este resultado, os nortenhos deixam os lugares de descida e estão agora a um ponto dos sadinos.



Numa primeira parte em que o Aves teve mais posse de bola, os cerca de mil adeptos que estiveram no Bonfim tiveram de esperar 38 minutos para verem o primeiro remate à baliza, por Vítor Gomes.



A melhor ocasião para desfazer o nulo antes do intervalo pertenceu, no entanto, ao Vitória num disparo de Edinho que obrigou Quim a excelente intervenção.



Na segunda parte, o avense Amilton e o sadino Costinha, aos 60 e 63 minutos, tiveram ocasiões soberanas para marcar, mas os guarda-redes Trigueira e Quim, respetivamente, impediram os golos.



Mais pressionante, o Aves foi recompensado aos 78 minutos com a obtenção do 0-1 graças a um cabeceamento certeiro de Falcão.