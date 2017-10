Jogo do Benfica sem video-árbitro antes de penálti polémico

Falha nas comunicações deixou passar falta antes do penálti que deu o 3-1 ao Benfica.

Por J.C.M. | 22.10.17

A quebra de comunicações com o equipamento do árbitro detetou-se aos 66 minutos e durou até ao final do jogo. — Projeto (@Videoarbitro) 22 de outubro de 2017

Pois este penálti, assinalado aos 78 minutos, é precedido de uma falta atacante de Jonas sobre Nildo Petrolina, do Desportivo das Aves. As regras do VA dizem que, em caso de penálti, toda a jogada que antecede este lance é analisada. Mas o árbitro Nuno Almeida não viu o lance e também não pode ser aconselhado pelo vídeo-árbitro, porque não havia comunicações. Jonas cobrou o lance e fez o 3-1 final.







A Federação diz que a situação está prevista nos regulamentos, que ditam que o jogo deve continuar, apesar de o VAR estar inoperacional.





