Falta de empenho trama ‘Gabigol’

Brasileiro deve regressar a Itália em janeiro se entretanto não mudar de atitude.

Por António M. Pereira | 08:14

Gabriel Barbosa parece ter os dias contados no Benfica. O brasileiro, emprestado pelo Inter Milão, tem mostrado falta de empenho nos treinos e esse é o motivo pelo qual não tem sido convocado por Rui Vitória, apurou o CM.



O avançado de 21 anos, visto como uma grande aposta da estrutura encarnada para a época em curso, ainda não mostrou as qualidades que levaram o Inter a pagar, em 2016, 33 milhões de euros ao Santos pelo seu passe.



Rui Vitória acreditou que poderia retirar do jogador todas as suas potencialidades, mas nas últimas semanas este tem-se mostrado cada vez menos empenhado nos trabalhos diários da equipa.



O internacional brasileiro não joga desde 14 de outubro. Nesse dia, marcou o único golo ao serviço do Benfica diante do Olhanense (Taça de Portugal) e de lá para cá esteve duas vezes no banco na Liga (suplente não utilizado com o Aves e Feirense) e fora dos convocados nos duelos com o Manchester United (Champions) e V. Guimarães (Liga).



Caso não mude de atitude nos treinos e mostre argumentos para permanecer na Luz, ‘Gabigol’ deve regressar já em janeiro aos italianos do Inter Milão.



O Benfica paga metade do salário do jogador (cerca de 1,5 milhões de euros anuais) pelo que não quer ter no seu plantel um jogador caro que não rende o esperado.



