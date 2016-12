Famalicão anuncia saída do diretor desportivo Vaz Pinto

"Ao FC Famalicão cabe agradecer a forma profissional e dedicada no desempenho de funções de Vaz Pinto no tempo em que esteve ao serviço do clube, razões suficientes para formular os desejos de maiores sucessos pessoais e profissionais no seu futuro", conclui o clube que é presidido por Jorge Silva.

O Famalicão, atual 16.º classificado da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a saída de Carlos Vaz Pinto do cargo de diretor desportivo do clube, apontando que Rui Silva será o substituto."A direção do FC de Famalicão aceitou as razões apresentadas por Carlos Vaz Pinto para esta tomada de decisão e que se prendem com o seu futuro profissional imediato", refere o comunicado remetido às redações pelo emblema famalicense.Na nota, o Famalicão aponta que o cargo será entregue de imediato a Rui Silva, que está na estrutura do clube e é, lê-se no texto, "conhecedor da realidade do FC de Famalicão".