Fantasma de Paris faz Barça tremer

Nos instantes finais o Barcelona carregou, mas não conseguiu o golo que lhe permitia ir para o jogo da segunda mão (19/04) com mais perspetivas de seguir em frente.Contudo, a história recente mostra que se há equipa que consegue inverter eliminatórias após resultados negativos, é a do Barcelona. Nos ‘quartos’, os espanhóis venceram na 2ª mão por 6-1, depois de terem perdido por 4-0 em Paris.

A Juventus repetiu esta terça-feira a cartilha usada pelo PSG na primeira mão dos quartos de final da Champions e conseguiu derrotar o Barcelona por 3-0, em casa. Um passo de gigante rumo às meias-finais da liga milionária.Com o tridente do Barça (Messi, Suarez e Neymar) sempre superiormente anulado pela defesa italiana, emergiu um nome na grande noite da Juve: Paulo Dybala. O craque argentino, apontado como o novo Messi, fez o que quis da defesa ‘culé’. Marcou dois golos de grande qualidade e conduziu a ‘Vecchia Signora’ a uma noite de glória.Ao intervalo, Luis Enrique tentou inverter a má exibição da equipa com a entrada do português André Gomes. Resultado inconsequente. Higuaín teve nos pés o terceiro (Ter Stegen defendeu com dificuldade), mas acabou por ser o central Chiellini a fazer o 3-0 num lance em que fugiu à marcação de Mascherano.