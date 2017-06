Favoritos perto das meias

Alexis Sánchez lança um ataque do Chile, com o alemão Rudy por perto

Um ponto. Foi o que Chile e a Alemanha levaram do encontro de ontem entre os grandes favoritos do Grupo B e é também o que falta para assegurarem, na última jornada, um lugar nas ‘meias’ da prova.O início chileno, pressionante, surpreendeu os campeões mundiais e um grave erro de Mustafi - um dos mais experientes da jovem equipa de Löw - colocou a bola em Sánchez. Tabela com Vidal e golo. A vantagem poderia ter sido aumentada, mas um tiro de Vargas esbarrou no ferro. Contra a corrente, um excelente movimento alemão deixou Stindl com a missão mais fácil, encostar para o empate, antes do intervalo. Na segunda metade, os alemães subiram de rendimento e equilibraram a partida. O resultado deixa ambos em boa posição.