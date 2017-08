Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Barcelona congela prémio a Neymar para o impedir de sair do clube

Fortes rumores apontam para saída do craque brasileiro para o PSG.

13:41

O FC Barcelona congelou a verba de 26 milhões de euros referente ao prémio de renovação de contrato com Neymar, para demover o futebolista brasileiro a rumar ao Paris Saint-Germain.



"Esses 26 milhões de euros foram depositados num notário e aguardam por saber se o jogador permanece", disse esta terça-feira fonte do clube catalão à agência AFP.



Os 26 milhões de euros foram acordados há um ano, quando Neymar renovou até 2021, numa altura em que já era cobiçado pelo clube parisiense.



O novo contrato previa o pagamento de um prémio de assinatura no ano seguinte e o aumento da cláusula de rescisão de 200 para 222 milhões de euros, verba que o PSG está disposto a cobrir.



Depois de uma digressão aos Estados Unidos, na qual o FC Barcelona venceu o rival Real Madrid, Juventus e Manchester United, Neymar não regressou com a equipa a Espanha, rumando à China para participar numa série de eventos promocionais.



A equipa 'blaugrana' regressa aos trabalhos na quarta-feira e, segundo a mesma fonte, "todos os jogadores foram chamados para o treino".