Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Barcelona desmente cancelamento de compromissos de Neymar na China

Avançado foi noticia também por terem sido divulgadas imagens de um desentendimento com o português Nelson Semedo.

Por Lusa | 18:04

O futebolista brasileiro do Barcelona Neymar vai viajar na segunda-feira para Xangai, para um compromisso promocional, explicou esta sexta-feira fonte do clube à agencia noticiosa EFE, desmentindo o cancelamento da viagem para poder tratar de uma transferência.



Um operador turístico, patrocinador do internacional brasileiro, tinha esta sexta-feira cancelado um encontro entre fãs e o jogador na segunda-feira, depois de atleta e clube estarem "ocupados a gerir uma transferência", mas fontes dos 'blaugrana' desmentiram a informação.



Segundo a EFE, Neymar vai assistir a um compromisso do 'Barça' e não ao segundo, para o qual nunca esteve prevista a sua presença.



Além da viagem a Xangai, dependente de uma possível transferência para o Paris Saint Germain, por uma verba recorde de 222 milhões de euros, o avançado foi noticia também por terem sido divulgadas imagens de um desentendimento com o português Nelson Semedo, durante um treino de pré-época em Miami, Estados Unidos.



A discussão, que pode ser vista num vídeo publicado pelo jornal inglês Daily Mail no seu site oficial, aconteceu num momento em que os dois futebolistas competiam por uma bola, acabando posteriormente por se desentenderem, com o brasileiro a deixar o treino orientado por Ernesto Valverde.