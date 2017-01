FC Porto 2 - 0 Moreirense

45' - Mesmo antes do intervalo,por acumulação de amarelosFC Porto vence por 2-0Falta dura sobre Maxi Pereira vale livre perigoso para o FC PortoOliver Torres inaugura o marcador no Estádio do DragãoLivre para o Moreirense. Casillas defende sem dificuldadesJota cruza para a área, mas Makaridze defende. Dragões continuam fortes no ataqueContra-ataque do FC Porto culmina em novo livre. Portistas atacam, mas não conseguem acertar na balizaLivre para o Moreirense ameaça área da equipa da casaMakaridze pede assistência após lance disputado com Danilo. Taborda sai do banco de suplentes do Moreirense e começa a aquecerPrimeiro canto da partida dá... novo canto, ambos para o FC Porto- A bola já rola no Dragão. A partida começou sem atrasos.O FC Porto e o Moreirense defrontam-se, este domingo, para mais um jogo da 17.ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol.O encontro entre as duas equipas tem lugar no Estádio do Dragão e começa às 18h00.Já se sabe a constituição de ambas as equipas, bem como quais os jogadores que compõem o grupo de suplentes.Casillas, Maxi, Marcano, Felipe, Telles, Danilo, Corona, Oliver, Herrera, André Silva, Diogo JotaMakaridze, Sagna, Diego Galo, André Micael, Rebocho, Geraldes, Cauê, Schons, Podence, Boateng, DraméJosé Sá, Boly, Depoitre, João Teixeira, André André, Kelvin e Rui PedroTaborda, Tiago Almeida, Jander, Roberto, Diego Ivo, Nildo Petrolina e Ramirez