FC Porto dá a volta e vence o Chaves por 2-1

--------90+3' - Termina a partida. O FC Porto conseguiu virar o resultado e venceu o Chaves por 2-1.90+3' - Patrão vê o vermelho direto.Três minutos de compensação.Última alteração no FC Porto. João Carlos Teixeira substitui Brahimi.Battaglia tenta o remate, mas a bola sai por cima.FC Porto também faz uma substituição. Óliver sai para a entrada de Rúben Neves.O Chaves esgota as alterações. João Mário entrou para o lugar de Braga.Cartão amarelo mostrado a José Sá.Remate do meio da rua do português dá a vantagem pela primeira vez aos dragões.Amarelo mostrado a Perdigão. O jogador demorou a sair do relvado.Segunda mudança no Chaves. Perdigão sai para a entrada de Patrão.Remate torto de Brahimi vai para fora.Cruzamento com conta, peso e medida de Alex Telles e Depoitre com um cabeceamento fortíssimo a atirar para o fundo das redes do Chaves.Brahimi bate um livre para a área, mas António Filipe consegue desviar o esférico.Maxi Pereira cruza para a área, mas ninguém aparece para a emenda.Grande defesa de António Filipe a cabeceamento de André Silva. O cruzamento foi de Óliver.Alteração no FC Porto. Depoitre entra para o lugar de Diogo Jota.Na cobrança do livre, Brahimi atirou diretamente para as mãos de António Filipe.Cartão amarelo mostrado a Freire por falta sobre Felipe. Livre frontal para o FC Porto.Remate traiçoeiro de Perdigão obriga Casillas a grande defesa.André Silva chega atrasado a um cruzamento de Alex Telles.André Silva cabeceia para enorme intervenção do guarda-redes do Chaves. A bola ainda bateu no poste antes do guarda-redes defender.Pontapé forte de Corona para grande defesa de António Filipe.Remate fraco de Corona sai ao lado.Cartão amarelo para Fall.Golo anulado ao FC Porto por fora de jogo de André Silva. O ponta de lança estava em linha.Cartão amarelo mostrado a Marcano.Grande corte de Paulinho depois de jogada de Brahimi.O Chaves faz uma alteração ao intervalo. Rafael Lopes sai lesionado e entra Fall.Um minuto de compensação.Corte providencial de Freire a evitar o remate de André Silva.Paulinho tenta o cruzamento, mas a bola sai muito por cima.Grande trabalho de Braga que faz a bola passar sobre Marcano antes de rematar para enorme intervenção de Casillas.Cruzamento frouxo de Corona para as mãos de António Filipe.Quase o segundo do Chaves. Valeu grande defesa de Casillas! Perdigão cobra o livre e com Freire a surgir ao segundo poste e o guardião a voar para defender o esférico.Cruzamento de Perdigão da direita. Felipe corta o lance e a evita o remate de Fábio Martins.Amarelo para Alex Telles por travar um contra-ataque do Chaves.Alex Telles bate um livre frontal depois de flata sobre Brahimi. A bola desviou na barreira e saiu para canto.André Silva cabeceia para as mãos de António Filipe depois de cruzamento de Maxi.Diogo Jota assiste André Silva que consegue entrar na área, mas Ponck recupera e cede canto.Corona recebe um passe dentro da área, mas o mexicano tenta assistir outro colega e o lance acaba por se perder.Bom cruzamento de Maxi Pereira e André Silva a cabecear à figura de António Filipe.Brahimi cobra o livre e Felipe cabeceia por cima.O avançado remata de fora da área com a bola a desviar em Danilo e a enganar Casillas.Na sequência do canto, a bola acaba por chegar a Óliver que de primeira remata ao lado.Cruzamento de Alex Telles da esquerda com Paulinho a cortar para canto.Remate à meia volta de Braga para defesa de Casillas.Cabeceamento sem perigo de Ponck após livre de Paulinho.Brahimi cruza da esquerda mas ninguém aparece para rematar.Outra vez Brahimi. O argelino recebe à entrada da área e atira em arco. A bolsa sai ao lado.Brahimi tenta cruzar mas Ponck consegue afastar.António Filipe, Paulinho, Freire, Carlos Ponck, Nélson Lenho, Battaglia, Assis, Perdigão, Braga, Fábio Martins e Rafael Lopes.Casillas, Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Corona, Óliver, Brahimi, Diogo Jota e André Silva.---------------O FC Porto tenta esta segunda-feira reduzir para um ponto a distância para o líder Benfica, na receção ao Desportivo de Chaves, no encontro que encerra a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.Os 'dragões', que ficarão com mais um jogo disputado, vão tentar alcançar, pela primeira vez esta temporada, quatro vitórias consecutivas no campeonato, frente ao Desportivo de Chaves, sétimo classificado, que vai ser orientado interinamente por Carlos Pires, após a saída de Jorge Simão para o Sporting de Braga.Este será o segundo encontro entre as duas equipas esta temporada, depois de os transmontanos terem eliminado os 'azuis e brancos' da Taça de Portugal, no desempate por grandes penalidades.Contudo, nos encontros para o campeonato em casa do FC Porto, que não acontecem desde 1998/99, a vantagem tem sido claramente para os 'dragões', que, em 26 jogos, apenas perderam uma vez e empataram outra.Como antecipou o encontro da 15.ª jornada, o FC Porto terminará esta ronda com mais um jogo do que os rivais, tal como o Marítimo (nono), que joga mais cedo com o Feirense (17.º).