FC Porto vence Rio Ave por 4-2

90+2' - Termina a partida. FC Porto vence por 4-2.90' - Dois minutos de compensação.Remate de Marcelo passa perto da baliza de Casillas.Grande defesa de Cássio. O remate foi de Diogo Jota.43 328 nas bancadas do Estádio do Dragão.Nuno Espírito Santo esgota as alterações. Óliver sai para a entrada de João Carlos Teixeira.Última alteração no Rio Ave. Ronan entra para o lugar de Héldon.Roderick remata de longe, mas a bola bate em André André e sai para fora. Canto para o Rio Ave.Casillas esteve a receber assitência, mas o guardião já está recuperado.Alteração no Rio ave. Krovinovic entra para o lugar de Rúben Ribeiro.Cartão Amarelo para Alex Telles.Alex Telles faz a terceira assistência para golo da tarde.Cruzamento de Alex Telles para a área com Bruno Teles a afastar de cabeça.Substituição no FC Porto. Rui Pedro entra para o lugar de Layún.Livre de Alex Telles e o central espanhol cabeceia para reestabelecer a igualdade.Cartão amarelo para Eliseu Nadjack.André Silva remata para defesa de Cássio.Penálti para o Rio Ave. Falta de Layún sobre Gil Dias!Nuno Espírito Santo faz alterações. André André entra para o lugar de Corona.Livre de Alex Telles vai para as mãos de Cássio.Falta de Filipe Augusto sobre Corona. Livre para o FC Porto.Um minuto de compensação.Layún vê cartão amarelo por falta sobre Cássio.Fora de jogo tirado a Corona.Livre de Alex Telles vai diretamente para as mãos de Cássio.Cruzamento venenoso de Gil Dias que surpreende Casillas, o guarda-redes defende para a frente e Guedes, sem oposição, atira para o fundo das redes.Diogo Jota assistido após choque com Filipe Augusto.Livre marcado por Herrera. Cássio afasta a bola.FC Porto muito perto do segundo! Grande passe de Corona a lançar Diogo Jota que dentro da área atira forte mas à trave.Luís Castro forçado a fazer a primeira alteração. Pedrinho sai com problemas físicos e entra para o seu lugar Bruno Teles.Livre de Alex Telles, Felipe antecipase a Cássio e faz o primeiro.Remate cruzado de Corona sai fraco. Pedrinho alivia perto da linha de baliza.Roderick cabeceia por cima após assistência de Tarantini.Livre batido por Filipe Augusto vai diretamente para as mãos de Casillas.Na sequência de um canto, Corona atira contra o corpo de Marcelo.Cruzamento de Héldon para a área. Felipe aparece a cortar o lance.-------Cássio; Nadjack, Roderick, Marcelo e Pedrinho; Tarantini e Filipe Augusto; Gil Dias, Rúben Ribeiro e Heldon; Guedes.Casillas; Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Herrera, Danilo e Óliver; Corona, André Silva e Diogo Jota.-------O FC Porto procura este sábado ficar provisoriamente um ponto do líder Benfica, na receção ao Rio Ave, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num dia em que o Sporting tenta regressar aos triunfos.Depois de terem recuperado dois pontos na última ronda, os 'dragões', que não perdem há 14 encontros para o campeonato, defrontam o oitavo classificado do campeonato, sem vencer há três encontros, na véspera de o Benfica receber o lanterna-vermelha Tondela.' - ' -Em 22 encontros no recinto do FC Porto, os vila-condenses apenas venceram uma vez, há 35 encontros, e conseguiram quatro empates, resultado que se verificou na época passada.