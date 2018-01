FC Porto acusa Fábio Coentrão de insulto racista a Marega

'Dragão Diário' legendou vídeo com os alegados insultos do defesa do Sporting.

10:26

O jogo entre o FC Porto e o Sporting das meias-finais da Taça da Liga continua a alimentar polémicas. Esta sexta-feira, a newsletter 'Dragão Diário', afeta aos portistas, divulgou um vídeo legendado de Fábio Coentrão em que, alegadamente, o defesa do Sporting chama "preto do c*" a Moussa Marega, avançado do Porto.O vídeo é acompanhado de uma mensagem em tom irónico: "O tema é de 1993, mas Fábio Coentrão fez questão de o tornar atual enquanto se dirigia a Moussa Marega nestes termos, durante o Sporting-FC Porto de quarta-feira. Gabriel o Pensador sugere e interpreta 'Lavagem Cerebral', uma espécie de técnica psicológica em verso para mudar crenças e comportamentos, com a punchline 'racismo é burrice' a dominar o refrão"."Mas se o tratamento e a oxigenação for exterior, aplicados apenas por fora, como parece ser o caso, então aí a música é outra, apesar de igualmente célebre e do mesmo rapper e compositor. Sim, é 'Lôraburra'",Os dois jogadores andaram 'pegados' durante quase todo o jogo e o avançado maliniano chegou a ver cartão amarelo por agarrar Coentrão pelo pescoço.