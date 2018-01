Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto acusa Fábio Coentrão de racismo

Em causa estão palavras alegadamente dirigidas pelo defesa leonino ao portista Marega.

Por Mário Pereira | 09:51

A meia-final da Taça da Liga entre Sporting e FC Porto continua a provocar ondas de choque entre leões e dragões. Ontem, dois dias após o jogo que apurou a equipa leonina para a final da Taça da Liga, os portistas acusaram Fábio Coentrão de ter dirigido insultos racistas a Marega.



A denúncia foi feita através da newsletter oficial do FC Porto (‘Dragões Diário’). Surge no contexto de uma sugestão musical, sempre habitual naquela publicação online, e é feita nestes termos: "O tema é de 1993, mas Fábio Coentrão fez questão de o tornar atual enquanto se dirigia a Moussa Marega nestes termos [link para um vídeo com imagens legendadas e em que surge o defesa a vociferar], durante o Sporting-FC Porto de quarta-feira. Gabriel, o Pensador sugere e interpreta ‘Lavagem Cerebral’, uma espécie de técnica psicológica em verso para mudar crenças e comportamentos, com a punchline ‘racismo é burrice’ a dominar o refrão. Mas se o tratamento e a oxigenação forem exteriores, aplicados apenas por fora, como parece ser o caso, então aí a música é outra, apesar de igualmente célebre e do mesmo rapper e compositor. Sim, é ‘Lôraburra’."



As imagens não são conclusivas. Percebe-se apenas que Coentrão vozeia contra alguém. A reação do Sporting surgiu na conta do Twitter do clube, poucas horas após o lançamento do boletim diário dos dragões. Fábio Coentrão surge abraçado a William Carvalho, ambos a sorrir, e com o comentário: "Para nós só existe uma cor: verde."



Maxi Pereira quer jogar mais

"Tenho mais ambição do que nunca de estar no Mundial. É muito importante jogar no clube para ter essa oportunidade", disse Maxi Pereira, defesa-lateral do FC Porto, em declarações à Rádio Sport 890 do Uruguai. Maxi tem 12 jogos feitos nesta época pelos dragões, oito como titular.



Esquema ilícito denunciado

Fóruns de adeptos do FC Porto lançaram a ideia de serem feitas muitas apostas à mesma hora e no mesmo resultado do jogo Belenenses-Benfica (segunda-feira), de forma a criar artificialmente suspeitas sobre esse encontro. O Benfica denunciou o caso às autoridades.