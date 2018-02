FC Porto alvo de ataques informáticos

“Temos sofrido centenas de ataques informáticos”, diz fonte oficial do clube.

Por Pedro Neves de Sousa | 08:54

"Tudo isso é mentira." Até agora, apenas são públicos documentos confidenciais do Benfica, que começaram a ser divulgados em abril de 2017 por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal. A partir daí, a palavra ‘mail’ passou a estar no vocabulário do futebol português.



PORMENORES

Cem milhões de euros

O valor da indemnização que o Benfica reclama ao FC Porto, no caso dos mails, é neste momento de cem milhões de euros.



Peritos informáticos

O Benfica contratou peritos informáticos para garantir a segurança dos mails internos, incluindo os do presidente Luís Filipe Vieira, bem como das respetivas palavras-passe.

O FC Porto tem sido alvo de ataques de piratas informáticos (vulgo hackers), apurou oFonte dos dragões confirmou a notícia e disse mesmo que até agora o clube tem conseguido conter a fuga de informação confidencial para a opinião pública. "Temos sofrido centenas de ataques informáticos todos os dias. Até agora não têm tido sucesso." A mesma fonte do FC Porto não revelou aose o clube já contactou as autoridades, bem como se reforçou a segurança do sistema informático para travar os ataques e identificar eventuais invasões externas aos endereços eletrónicos.Os mails internos e a segurança informática passaram a ser tema, na ordem do dia, nos corredores do Dragão. A mesma fonte do FC Porto acrescentou aoque não acredita que exista correspondência privada do clube a circular pela internet e, como tal, que o Benfica tenha sido contactado por piratas informáticos para comprá-la.