FC Porto apresenta contas com prejuízo de 35 milhões de euros

Divulgado relatório e contas da SAD. Clube annucia compra da totalidade do passe de Aboubakar.

Por José Carlos Marques | 10:40

O FC Porto apresentou esta quinta-feira os resultados consolidadas das contas da SAD, que apresentam um prejuízo de 35, 315 milhões de euros. Na comunicação enviada à CMVM , o emblema liderado por Pinto da Costa diz que os números revelam "um desagravamento face ao registado no período homólogo". A SAD garante que o cash-flow operacional teve resultados positivos de 22.751 milhões de euros.Entre vários indicadores da situação financeira do clube, de realçar que SAD avalia o plantel em 96.719 milhões de euros

Resultado Líquido Consolidado negativo em 35.315m€, que reflete um desagravamento face ao registado no período homólogo. No entanto o EBITDA (cash-flow operacional) volta a valores positivos, atingindo já os 22.751 milhões de euros.



Tal com oos rivais de Lisboa, o passivo do FC Porto continua a aumentar. "O passivo total atinge os 387.560 milhões de euros, o que representa um aumento de 38.379m€ face a 30 de junho de 2016, no entanto o passivo remunerado cresceu apenas 16.587m€. O FC Porto liquidou a última prestação do project finance para a construção do Estádio do Dragão, pelo que este se encontra totalmente pago", lê-se no comunicado.

Sobre o processo em curso por causa das regras do 'fairplay' financeiro da UEFA, o FC Porto diz que o caso está bem encaminhado: "A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD cumpriu com o compromisso assumido com a UEFA para 2016/2017, no âmbito do Settlement Agreement, tendo atingido um deficit inferior ao definido como tolerância neste primeiro ano do acordo assinado em junho de 2017".



FC Porto compra totalidade do passe de Aboubakar por 7,2 milhões de euros

Também esta quinta-feira, o FC Porto divulga que comprou "60% dos direitos económicos do jogador Vincent Aboubakar, ao Football Club Lorient Bretagne Sud, pelo montante de 7.200.000€ (sete milhões e duzentos mil euros). Com esta operação, o Porto passa a deter a totalidade do passe do jogador.



Aboubakar viu também o seu contrato ser renovado até 30 de Junho de 2021, mantendo-se a cláusula de rescisão de cinquenta milhões de euros.