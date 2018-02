Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto arrasa antes do clássico

Dragões exerceram domínio avassalador, traduzido em golos e num triunfo moralizador para o jogo com o Sporting na próxima sexta-feira.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto arrasou este domingo no Algarve ao impor uma pesada derrota ao Portimonense por 5-1, naquele que foi o ensaio geral para o clássico de sexta-feira com o Sporting.



A equipa de Sérgio Conceição entrou coxa, com cinco baixas devido a lesão, mas rapidamente esse handicap foi esquecido, tal a soberania imposta no relvado. O jovem Dalot até brilhou na estreia, com duas assistências para golo.



Mas engana-se quem pensa que o Portimonense ajudou à festa. Aliás, os algarvios até chegaram ao final da primeira parte com mais remates à baliza, mas fracos e a morrerem nas mão de Casillas. A primeira ocasião de golo até pertenceu aos comandados de Vítor Oliveira (9'), com Casillas a defender um cabeceamento de Dener e a recarga de Fabrício a bater em Felipe. O adiantamento ofensivo dos algarvios foi aproveitado pelos portistas, que inauguraram o marcador no contra-ataque. Otávio abriu para Soares que cruzou para a emenda de Marega à boca da baliza.



O Dragão ganhou força e chama, tornando-se num perigo constante, tendo ampliado a vantagem seis minutos depois, com Marega a assistir Otávio.

O Portimonense acabou por pagar o atrevimento de querer encarar o líder olhos nos olhos. E ainda antes do intervalo sofreu o 3-0, outra vez pelo possante Marega.



Na etapa complementar, o domínio foi ainda mais avassalador, embora sem o mesmo instinto letal. Os algarvios baixaram claramente de rendimento, portistas começaram a gerir o jogo e a pensar no clássico com o Sporting.



Nesta fase emergiu Dalot, jovem da equipa B que substituiu Alex Telles. Primeiro assistiu Soares e depois Brahimi. Com o resultado feito, foi a vez do Portimonense crescer e fazer o golo de honra por Lucas, já ao cair do pano. Os dragões lideram com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica.



A um jogo de igualar registo de Robson

O FC Porto de Conceição está a um jogo de igualar a marca de Robson em 95/96, com a melhor série de jogos sem perder em Portugal (34).



Com Marcano e com Herrera

Herrera e Marcano saíram ilesos do jogo deste domingo (em termos disciplinares) e são opções para Sérgio Conceição para o jogo com o Sporting, na sexta-feira. Ambos estão a um cartão amarelo de cumprir um jogo de suspensão.



Soares saiu lesionado

Soares, avançado do FC Porto que este domingo voltou a marcar, queixou-se da coxa esquerda e foi imediatamente substituído. Fica desde já em dúvida para o clássico a realizar com o Sporting no Dragão, na próxima sexta-feira.



"Fizemos uma exibição muito positiva"

"Entramos sempre fortes. A nossa estratégia passava por meter grande intensidade no jogo e desde logo condicionar a dinâmica do Portimonense, que é uma excelente equipa. Isso foi conseguido. Fizemos uma exibição muito positiva, estivemos sempre atentos e equilibrados." Foi desta maneira que Sérgio Conceição resumiu a forma como a sua equipa abordou o jogo de ontem em Portimão.



O técnico do FC Porto explicou depois que a sua equipa estava avisada "para as transições rápidas do Portimonense" e que o ritmo da equipa baixou após o 2-0. Mas negou que tal situação tivesse a ver com o jogo com o Sporting, na próxima sexta-feira. "Nós nunca jogamos em função dos outros ou a pensar em terceiros. Jogamos para nós e de acordo com os nossos princípios, que são de rigor, exigência e entrega." E reforçou a ideia predominante: "Ficámos muito agradados com a exibição fantástica que fizemos aqui."



Sobre a lesão de Soares (ver caixa anexa), o técnico disse apenas que o jogador vai ser hoje avaliado.