FC Porto ataca médio Wendel

Dragão pode deixar parte do passe com o ‘Flu’ para baixar preço.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:42

O FC Porto vai avançar para uma reunião com o Fluminense tendo em vista a contratação do médio Wendel, de apenas 19 anos. O acordo com o jogador está praticamente assegurado, mas o clube brasileiro pretende 15 milhões, valor que os dragões tentam descer, possivelmente deixando parte do passe na posse do ‘Flu’, que lucraria diretamente com uma futura venda.



A imprensa brasileira aponta os 10 milhões de euros - 37 milhões de reais - como uma maquia que possibilitaria o acordo entre os dois emblemas.



Certo é que o interesse portista já está a mexer com o jovem, que, apesar de jogar preferencialmente a ‘8’, pode fazer qualquer uma das duas posições do miolo no 4x4x2 que vai sendo apresentado por Sérgio Conceição.



"Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir", escreveu o médio, no Twitter, numa mensagem apagada horas depois.



PSG muito interessado em ficar com Danilo

A eventual chegada de Wendel não significa a saída de Danilo - o brasileiro preferencialmente ocupa zonas mais ofensivas.



O internacional luso tem o PSG como grande interessado e, apesar de o FC Porto o querer manter, tudo depende dos valores a serem apresentados.