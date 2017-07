Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto chumba nos penáltis

Conceição quer pressão alta e dá ordem para disparar. Faltaram fulgor e discernimento.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:26

Sérgio Conceição não se pode queixar de falta de entrega, mas escassearam o fulgor físico e alguma qualidade em momentos decisivos do primeiro teste à vista de todos e que terminou com um nulo que acabou por ser penalizador para os dragões. Nos penáltis, os mexicanos do Cruz Azul foram um pouco mais competentes.



Boas notas a tirar: o novo técnico quer pressão logo na saída de bola do adversário. E há, na frente, ordem para objetividade e rematar à baliza. A equipa apresentou-se em 4x4x2, com Otávio alternando entre ser um segundo avançado ou um ‘10’, numa primeira parte que foi dividida e com destaque positivo para Casillas, Ricardo e Óliver.



Já a segunda metade foi de domínio quase total dos dragões, com Sérgio Oliveira e João Teixeira a mostrarem bons pormenores. Galeno e Hernâni desperdiçaram chances claras, muito devido ao cansaço num jogo a grande altitude. Nos penáltis, falharam Teixeira, Rafa e Indi.



Os golos de Sérgio Oliveira e Herrera não chegaram.



"2.ª parte foi melhor"

"O Hernâni teve de sair porque não conseguia respirar. É difícil jogar nestas condições, mas isso não é desculpa. Tivemos situações para ganhar de forma tranquila. A haver um vencedor [nos 90’], seriamos nós", disse Sérgio Conceição, frisando que a equipa "melhorou em todos os aspetos na 2ª parte".