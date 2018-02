Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto com missão cumprida frente ao Sp. Braga

Três assistências do lateral brasileiro para cabeçadas certeiras de Sérgio Oliveira, Reyes e Aboubakar.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Uma vitória com cabeça num belo jogo de futebol. O FC Porto derrotou o Sp. Braga com recurso a três assistências de Alex Telles para cabeceamentos certeiros de diferentes colegas de equipa. O Sp. Braga chegou a incomodar os dragões e nunca baixou os braços, mas o triunfo portista é justo e permite à turma azul-e- -branca dormir no topo da Liga.



Sérgio Conceição e Abel Ferreira desenharam as equipas em 4x4x2. Corona voltou aos dragões, com Sérgio Oliveira a substituir - e bem, diga-se desde já - Óliver junto a Herrera e, nos bracarenses, Figueiras a estrear-se na lateral direita.



E a vida não foi nada fácil para o reforço de inverno dos arsenalistas. Levou com Brahimi e um superinspirado Alex Telles. A primeira ameaça do brasileiro foi aos 5’, com Marega a desviar para fora. Pouco depois, novo cruzamento para Aboubakar e Matheus a evitar o golo que surgiria aos 14’: mais um centro ‘Tellesguiado’ e Sérgio Oliveira a finalizar de cabeça, à ponta de lança, para o 1-0.



O jogo ia decorrendo entre nervos - dentro e fora do campo, já que foram constantes as ‘bocas’ entre os dois bancos -, com um FC Porto mais dominador. Aliás, se Marega tivesse estado numa noite mais inspirada, esta crónica seria certamente diferente.



Isto embora o Sp. Braga também tenha sido perigoso, principalmente de bola parada. Provas: Paulinho atirou ao lado e, depois, Raul Silva - que central matador! - fez o empate num belo calcanhar. 1-1.



Com cantos se marca, com cantos se sofre. Outra vez Alex Telles chamado ao serviço e Diego Reyes, nas alturas, a atirar de cabeça de forma extremamente colocada. 2-1 e vantagem portista ao intervalo.



Se os arsenalistas foram bem inferiores na primeira metade, conseguiram equilibrar a contenda no início da segunda, apesar de mais duas oportunidades deitadas fora por Marega. Do outro lado, foi José Sá a responder de forma fantástica ao bracarense Paulinho.



A partir dos 65’, com Sérgio Oliveira e Herrera a dominar o centro e Telles e Ricardo a abrir caminho nas laterais, a equipa de Conceição estabilizou. Chegado o minuto 73, Alex repetiu a receita, após esforço de Brahimi. Bola direitinha para a cabeça de Aboubakar e o 3-1 que descansou o Dragão.



Descansou em exagero, já que José Sá teve de salvar a vantagem em duas ocasiões, antes do final. Aplausos no estádio para a entrada de Gonçalo Paciência e, no final, para toda a equipa.



"Nada do que vem de fora nos perturba"

Sérgio Conceição voltou a abordar, de forma indireta, a notícia do CM sobre um braço de ferro com Pinto da Costa que levou o técnico a cancelar um treino: "Nada que vem de fora nos vai perturbar. O balneário respira saúde".



Gonçalo Paciência regressou a casa

Gonçalo Paciência fez ontem os primeiros minutos de dragão ao peito, desde que regressou a ‘casa’ após empréstimo ao V. Setúbal. Na carreira, o avançado de 23 anos formado no FC Porto, fez o quinto jogo na equipa principal.