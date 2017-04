FC Porto condena cântico dos Super Dragões

O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 12 de abril de 2017

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%



12.5%

12.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5%



12.5%

12.5% Muito satisfeito pub

O diretor de comunicação do FC Porto condenou a atitude dos Super Dragões no jogo de andebol FC Porto-Benfica, esta quarta-feira."O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.A claque dos Super Dragões cantou "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" durante o jogo, enquanto o Benfica estava em vantagem. Quando o FC Porto marcou, o cântico polémico não foi mais cantado.