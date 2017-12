FC Porto contraria comunicado da PSP com divulgação de email na íntegra

Francisco J. Marques apontou o dedo à “cumplicidade” das autoridades com as claques das águias.

20.12.17

O Fc Porto emitiu, esta quarta-feira, um esclarecimento onde rebate o comunicado da PSP em que as autoridades desmentem as acusações alegadamente proferidas pelo diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques.

No documento, publicado no site oficial do clube, os azuis e brancos garantem não ter acusado a PSP "de nada", limitando-se a ler parte inicial de um email partilhado entre responsáveis do Benfica.

Para o comprovar, os portistas reproduziram integralmente o email em causa e onde se fala de uma "estratégia montada para retardar a entrada de adeptos do FCP", "estratégia essa que incluía a participação da PSP".