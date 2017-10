Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto defende vantagem na receção ao Paços de Ferreira

'Dragões' procuram regressar às vitórias no campeonato, depois de terem perdido os primeiros pontos com o empate com o Sporting.

10:14

O FC Porto, líder isolado da I Liga de futebol, recebe este sábado o Paços de Ferreira, num encontro da nona jornada em que pode distanciar-se provisoriamente dos outros 'grandes', que jogam no domingo.



Os 'dragões' procuram regressar às vitórias no campeonato, depois de terem perdido os primeiros pontos, com o empate (0-0) na visita ao Sporting, no embate frente aos pacenses, 10.ºs classificados com nove.



O jogo do líder, que conta 22 pontos e vem de uma derrota na Liga dos Campeões, frente ao Leipzig (3-1), está marcado para as 20h30 e vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto, e pode destacar ainda mais os 'azuis e brancos', que contam mais dois pontos do que os 'leões' e mais cinco do que o tetracampeão Benfica.



A partir das 18h15, o Marítimo, quarto classificado com 16, e que não vence há dois jogos, até pode igualar o Sporting, caso vença na visita ao Vitória de Setúbal, 13.º com sete, que perdeu dois dos últimos três encontros para o campeonato.



Antes, às 16h00, o Rio Ave, sexto com 14, tem a oportunidade de ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, quinto com 15, na visita ao Feirense, 12.º com oito, que soma quatro derrotas consecutivas.



A ronda prossegue no domingo com a visita do Benfica ao Desportivo das Aves e a receção do Sporting ao Desportivo de Chaves e termina na segunda-feira, com os jogos dos europeus Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.