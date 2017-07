Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto demolidor no ataque

Aboubakar e Soares não perdoam. Aos 22’, já estava 3-0. Brahimi bisou e Hernâni fechou.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:27

O FC Porto de Conceição não espera para ver. Tal como nos últimos jogos, os dragões entraram ontem com tudo e mostraram-se implacáveis: aos 22’, o resultado já estava em 3-0 com responsabilidade maior para a nova dupla de ataque formada por Soares e Aboubakar. Brahimi bisou e Hernâni fechou, com Ewerton a reduzir o resultado pelo meio.



Aboubakar marcou logo aos 4’, mas o lance foi - mal - invalidado por fora de jogo. Curiosamente, foi em posição irregular que Soares inaugurou o score, aos 8’, após cruzamento de Corona. Três minutos volvidos, centro de Telles e cabeçada de Aboubakar. 2-0. Aos 22’, nova belíssima troca de passes: Óliver encontra Soares e este deixa em Brahimi, que ultrapassa Ricardo Ferreira. 3-0. Resolvido.



Ora, com tanta tração à frente, houve espaço atrás, principalmente antes do intervalo. Aproveitou Ewerton, a surgir na área para bater Iker Casillas.



Na segunda parte, manteve-se o domínio e a eficácia portistas. André André deu o quarto golo a Brahimi e Herrera isolou Hernâni para o quinto. Está implacável este novo dragão.



Ewerton fez pela vida

Da parte dos algarvios, destaque para Ewerton e Paulinho, dois brasileiros com excelente toque de bola.



O primeiro aproveitou a oportunidade de ouro que teve para brilhar, com um grande domínio na área portista e um remate cruzado e colocado a bater Iker Casillas.