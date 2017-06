FC Porto desafia Benfica a ceder emails originais à polícia

Antes destas declarações, o diretor de Comunicação do FC Porto começou o programa Universo do FC Porto, do Porto Canal, revelando que o segredo de justiça não o impede de revelar mais emails e garantiu "o melhor está para vir".

A polémica dos emails continua a marcar a atualidade. E o diretor de Comunicação do FC Porto diz mesmo que estamos perante "o maior escândalo do futebol português.Francisco J. Marques voltou a atacar o Benfica esta terça-feira. E deixou no ar um desafio ao rival da Luz: "Que ceda os emails originais à polícia".Outro desafio lançado pelo porta-voz dos dragões teve como alvo a Procuradoria Geral da República (PGR). Francisco J. Marques afirmou que tem de ser a PGR a esclarecer toda esta polémica.