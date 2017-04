FC Porto divulga destinatários da 'cartilha'

O diretor de informação e de comunicação do FC Porto revelou, na noite desta terça-feira, a lista daqueles que garante que recebem a "cartilha" do Benfica, ou seja, indicações sobre o que dizer nos diversos programas de comentário desportivo.

Segundo Francisco J. Marques, que voltou a frisar que a autoria do documento é de Carlos Janela, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é um dos destinatários, assim como o diretor de comunicação das águias, Luís Bernardo, e outros elementos ligados à BTV, exemplos de Hélder Conduto, António Rola ou Fernando Seara.

"Depois, desde 2009 - portanto, a cartilha não é uma coisa recente -, recebem António Figueiredo, João Gobern, Jaime Antunes, Rui Gomes da Silva, Telmo Correia e Leonor Pinhão", garantiu Francisco J. Marques, no Porto Canal.

"Desde 2012, Pedro Guerra e José Calado. Desde 2014, André Ventura, Domingos Amaral, Pedro Adão e Silva e João Alves. Outros comentadores, que neste momento até penso que não estão no ativo, como António-Pedro Vasconcelos e Diamantino Miranda, também recebem a cartilha. Depois, não recebem a cartilha, mas recebem notas e informações soltas, Rui Pedro Braz e José Nunes", acrescentou o dirigente portista.

"Se há mais pessoas a receber? É provável, mas estas recebem. Se vierem desmentir, estarão a mentir", frisou.





FC Porto ataca presidente do Benfica

Francisco J. Marques direcionou um duro ataque a Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na noite desta terça-feira. Depois de apontar o líder encarnado como um dos destinatários da 'cartilha', o diretor de comunicação do FC Porto sublinha a conclusão de que a mesma é "caucionada" por Vieira, apesar de, segundo Marques, "ter uma postura de rainha de Inglaterra".

"O problema não é a existência da cartilha, é tratar os adversários da maneira que trata e ser caucionada pelo presidente do Benfica. Não me venham dizer que é um clube organizado e muito à frente. Os comentadores do FC Porto não são inundados com propaganda. Isto é Goebbels, Isto é uma vergonha", referiu Marques.

Apoio aos No Name

No habitual programa no Porto Canal, o dirigente portista apontou ainda o dedo ao suposto apoio ilegal do Benfica aos No Name Boys, através de carrinhas e combustível para jogos fora, citando um alegado mail enviado pelo responsável da segurança dos encarnados a Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, na sequência de um epísódio, após a partida em Braga.

No regresso a Lisboa, segundo esse mail, elementos dos No Name pediram faturas do combustível com o número de identificação fiscal do Benfica e evitaram o pagamento de portagens, através de uma fuga pela estação de serviço de Aveiras.

