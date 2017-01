FC Porto divulga imagens do ataque ao escritório de Adelino Caldeira

"A quem interessa dar a ideia de divisão entre os adeptos do FC Porto?

A quem interessa vestir um macacão, pôr um passa-montanhas, óculos espelhados e pintar insultos gratuitos a coberto da madrugada?

Quem está por trás deste tipo de propaganda?

Afinal, a alegada divisão entre adeptos resume-se a uma pessoa, não se sabe a mando de quem.

Seja quem for, a mando de quem for, este coração não bate pelo FC Porto.



Vê este vídeo de arte rupestre…"

O FC Porto publicou na sua página do Facebook um vídeo que mostra o que se passou na madrugada de domingo no escritório de Adelino Caldeira. Nas imagens vê-se um homem encapuzado a grafitar a fachada do edifício com uma lata de spray.Depois de escrever uma frase, o homem fotografa a parede, antes de se retirar.Na mensagem que acompanha a publicação, o clube pergunta: