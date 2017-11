Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto diz que paga 1000 euros a Francisco J. Marques

Clube declara que diretor de comunicação só ganha 1000 euros por mês. Pouco mais de 300 são entregues pelo clube aos credores.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Francisco J. Marques vive com 696 euros por mês. Foi este o valor determinado pelo Tribunal de Comércio de Gaia, onde o FC Porto declarou que só pagava 1000 euros líquidos ao seu diretor de comunicação, após ter sido confirmada a insolvência pessoal do ex-jornalista.



A juíza Berta Pacheco validou os documentos apresentados pelo clube e disse ainda que um salário mínimo [557 €], acrescido de 1/4 do mesmo [139 €], era suficiente para que vivesse com dignidade.



"Eu, desde que isso aconteceu, todos os meses deposito na conta indicada pelo tribunal o remanescente", confirmou o próprio ao CM, adiantando que não iria reagir sobre o valor que recebe ou não do FC Porto. "Trata-se de uma questão privada", esclarece.



O Correio da Manhã consultou as ações - que só terminaram em março deste ano - e a juíza foi clara. Embora a lei admitisse que alguém que se declare insolvente pudesse continuar a receber o correspondente a três salários mínimos, a magistrada entendeu que é também importante que Francisco J. Marques se adapte a um diferente nível de vida.



"Como é sabido, mais de 340 mil portugueses, muitos deles com família constituída, vivem exclusivamente apenas de um salário mínimo nacional e parte significativa dos portugueses não tem rendimento mensais superiores a 1000 euros", pode ler-se na decisão.



Refira-se, ainda, que o pedido de insolvência foi feito pelo Banco Popular - hoje integrado no Santander - devido a uma dívida de mais de 60 mil euros. A ação foi interposta em 2016, mas desde 2012 que Francisco J. Marques não pagava as prestações mensais.



A sua conta bancária apresentava, à data do pedido de insolvência, um saldo negativo de 70 euros.



PORMENORES

Cartão de crédito

O BPP reclamou ainda 11 mil euros de cartão de crédito que ficaram por pagar. Durante cinco anos, os 304 euros mensais do FC Porto revertem para os credores.



Dívidas fiscais

O tribunal não considerou que as dívidas fiscais estejam abrangidas pelo perdão da dívida. Que foi aplicado nos restantes montantes em discussão.



Cinco anos

Ao fim de cinco anos, Francisco J. Marques deixa de ter dívidas e pode passar a declarar o que entender. Nada mais terá de pagar aos credores.