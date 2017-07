Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto, do luxo às dificuldades

Excelente 1ª parte, com golos de Aboubakar e Otávio. Após o intervalo, foi o descalabro.

Por Sérgio Pereira Cardoso

Segundo jogo no México, segunda igualdade para os dragões, desta vez sem desempate por penáltis. Frente ao Chivas, o FC Porto mostrou duas caras bem distintas, uma de luxo, na primeira parte, e outra sofrível, após o intervalo.



Conceição manteve a defesa, apostando em Soares e Aboubakar no ataque. Mal começou a partida, fruto da pressão alta dos portistas, o camaronês ganhou a bola e não perdoou. Nesse período, brilharam Óliver - 35’ de classe -, Ricardo Pereira e, lá está, Aboubakar. Otávio marcou o segundo numa jogada memorável, frente a um Chivas que, diga-se, apresentou um onze longe do habitual.



Na segunda metade, tudo diferente, com mexidas nas duas equipas. Num livre em que fazia a barreira, o FC Porto virou as costas à bola e os mexicanos aproveitaram para marcar. O lance deixou Conceição indignado e, já depois do empate, começou a confusão que impediu a ida a penáltis. "Fui cumprimentá-los e não sei o que se passou. O jogo acabou. Não entendi", disse Matías Almeyda, técnico do Chivas.