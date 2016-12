FC Porto, dois blocos um equipa

Para o processo ofensivo, o FC Porto conta com sangue muito jovem. Óliver, Otávio (que está lesionado, mas que poderá recuperar o lugar em janeiro, quando Brahimi for para a Taça das Nações Africanas), Corona, Diogo Jota e André Silva. Com 23 anos, Corona é o jogador mais velho deste quinteto e, como se vê, mais novo do que o mais jovem do cinco defensivo (Telles, com 24, como já se referiu).



O setor pagou já a fatura por alguma falta de maturidade que levou à tal crise de novembro. Uma perturbação que também teve que ver com algum défice de confiança, próprio de quem se procura afirmar. Mas os 14 golos marcados nos últimos cinco jogos são um sintoma de que os mecanismos de finalização começam a consolidar.



O FC Porto está numa série de cinco jogos sempre a ganhar. É a melhor fase da era Nuno Espírito Santo e um claro sinal de que o processo de construção da equipa já alinhou os seus alicerces.Depois de um tormentoso mês de novembro, com cinco encontros consecutivos sem vitória e um preocupante registo de um golo marcado em 520 minutos, o dragão já cospe fogo, mesmo tendo em conta que no último jogo, frente ao Chaves (2-1) se engasgou um pouco.Chegados a este ponto, já podemos ter uma ideia formada sobre a maneira como Nuno Espírito Santo montou a sua máquina, claramente com dois blocos distintos: uma defesa assente na experiência, um ataque alimentado pela irreverência da juventude. E isto explica, de alguma forma, o que tem sido a prestação do FC Porto nesta época. E que, de resto, o treinador, com mais ou menos desenhos, já tentou explicar.