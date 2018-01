Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto é líder isolado da Liga

Encontro frenético com Felipe em quase todas. Falhou no golo do Feirense, foi o autor do tento decisivo e ainda acabou por ser expulso.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Que jogo! O FC Porto venceu o Feirense num autêntico teste de stress superado pelo líder, agora isolado. O encontro teve de tudo: incerteza no resultado, polémica na arbitragem e, como habitual, uma bola parada a ser decisiva. Felipe marcou o golo da vitória, depois de ter feito asneira e antes de ser expulso. Os dragões saem da Feira sozinhos no topo e com maior vantagem sobre o Benfica (cinco pontos).



Sérgio Conceição devolveu a baliza a José Sá, e André André ocupou o lugar do castigado Herrera. Mas novidades foram mesmo os regressos de Felipe e Corona. O brasileiro esteve em - quase - todas, para o bem e para o mal.



Tal como o técnico portista previra, o relvado estava longe do seu melhor e a confusão do início da partida só foi desbloqueada pela dupla Brahimi-Aboubakar. O argelino ganhou a bola e assistiu o camaronês, para uma rotação exemplar e um remate para golo. 0-1.



De bola parada, respondeu o Feirense. Livre de Tiago Silva e Luís Rocha a cabecear para o empate, com Felipe a ser batido. Aí sim, carregou mais o FC Porto, e Aboubakar e Brahimi inverteram os papéis (28’), com Caio a negar o golo, voltando a fazer o mesmo a um livre de Alex Telles. Intervalo e já Óliver a aquecer para entrar.



Conceição esperou até aos 57’ para colocar o espanhol, que ajudou no apertão decisivo à equipa da Feira. Aliás, foi sobre Óliver uma falta que deveria ter dado o segundo amarelo a Tiago Silva. Há também um lance em que Marcano parece ser tocado na área. Ora, com o passar do tempo, aumentava a contestação a Veríssimo e o stress portista. Foi preciso ter cabeça.



Nomeadamente a de Felipe, após canto de Alex Telles. Golo decisivo. Felipe, quem mais?, seria novamente protagonista pouco depois, ao ser expulso. Aumentavam os protestos e o final foi dramático, acabando com uma enorme festa portista no relvado.



ANÁLISE

Telles e as bolas paradas

Sérgio Conceição já tinha avisado, mas não precisava de o ter feito. Alex Telles tem sido decisivo nas assistências em lances de bola parada. Ontem, mais uma. Fulcral.



Felipe com um lado lunar

Foi absolutamente decisivo, ao marcar o golo do 1-2 final. Mas, antes, já tinha feito asneira, ao ser batido no tento feirense. Depois, foi expulso. Pedia-se mais concentração.



Uma noite para esquecer

Várias falhas de Veríssimo com prejuízo para os dragões. As mais graves: não expulsou Tiago Silva com segundo amarelo - depois, fê-lo, bem, com Felipe - e um lance passível de penálti sobre Marcano.