FC Porto em busca de um lugar nas meias-finais da Taça da Liga

Em caso de apuramento, os dragões já sabem que vão defrontar o Sporting.

O FC Porto procura este sábado qualificar-se para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, na visita ao Paços de Ferreira, em jogo da terceira jornada do Grupo D, no qual ainda todas as equipas se podem apurar.



Os 'dragões' têm quatro pontos, os mesmos do Leixões, mas vantagem na diferença de golos, enquanto 'castores' e Rio Ave entram para a última jornada com um ponto.



Em caso de apuramento, o FC Porto já sabe que vai defrontar o Sporting, que na véspera empatou 1-1 com o Belenenses e assegurou o primeiro lugar do Grupo B.



Em situação idêntica está o Grupo C, com a Oliveirense e o Moreirense, detentor do troféu, com quatro pontos, a jogarem com Feirense e Vitória de Guimarães, respetivamente.



A equipa de Oliveira de Azeméis, da II Liga, tem vantagem na diferença de golos.



O vencedor do grupo vai enfrentar nas meias-finais o Vitória de Setúbal, que fechou a terceira fase na sexta-feira com um empate 2-2 em casa, perante o Benfica, sabendo de antemão que já tinha garantido a sua vaga.



A 'final four' vai disputar-se em Braga, entre 23 e 27 de janeiro.