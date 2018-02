Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto em revolta contra as arbitragens

Queixas após Moreira de Cónegos. Pedida reunião de urgência a Fontelas Gomes.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

A arbitragem de Luís Ferreira no empate (0-0) com o Moreirense lançou a indignação no FC Porto, que pretende apresentar ao responsável máximo dos homens do apito um rol de erros que os azuis-e-brancos entendem que se tem refletido na pontuação do campeonato.



"A administração da FC Porto SAD solicitou ao presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol [Fontelas Gomes] uma reunião com caráter de urgência para expor um conjunto de erros das equipas de arbitragem, cujo inaceitável acumulado de pontos subtraídos coloca em causa a verdade desportiva", lê-se no comunicado publicado ontem no site do clube.



No entender dos dragões, ficou por assinalar um penálti sobre Felipe - falta de Jhonatan - e a decisão de anular o golo a Waris, em cima do apito final, é errada. Aliás, com recurso ao desenho de uma linha de fora de jogo, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, fala em "dois pontos retirados". "Mais uma vez o FC Porto é gravemente prejudicado. Waris, como se vê na imagem, está em jogo. São seis pontos (dois nas Aves, dois no Dragão com o Benfica e agora mais dois). Verdade desportiva não é isto", frisou no Twitter.



Waris também desiludido

Através das redes sociais, Waris apresenta a imagem do golo anulado e fala numa "decisão difícil". "Continuamos a lutar", referiu o avançado ganês.



"Futebol é uma mentira"

A newsletter ‘Dragões Diário’ escreve que o "futebol português é uma mentira": "Com verdade desportiva, [o FC Porto] seria líder destacadíssimo."