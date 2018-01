Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto empresta Alberto Bueno ao Málaga

Avançado de 29 anos já treinou com os novos colegas.

14:52

O Málaga anunciou esta terça-feira a contratação do futebolista espanhol Alberto Bueno, por empréstimo do FC Porto, até final da temporada, com o avançado a começar os treinos na nova equipa.



O negócio, que já tinha sido noticiado na imprensa dos dois países, ficou finalizado na noite de segunda-feira, segundo fontes do Málaga, entre o presidente do clube, Abdullah Al-Thani, e o jogador.



Bueno, que não teve sucesso nos 'dragões' depois de ter sido contratado em 2015/16, vai para o terceiro empréstimo, depois de em 2016/17 ter jogado no Granada (15 jogos, um golo) e no Leganés (11 jogos, um golo).



O avançado de 29 anos já treinou com os novos colegas e é a terceira contratação dos malaguenhos no mercado de inverno, depois de Ignasi Miquel (Lugo) e do chileno Manuel Iturra (Necaxa).



O próximo jogo do lanterna-vermelha da Liga espanhola é em casa do Getafe, na sexta-feira, no qual a formação de Míchel pretende pôr cobro a uma série de três derrotas consecutivas, numa temporada em que venceram apenas três encontros para o campeonato.