FC Porto encaixa 79 milhões em vendas

Martins Indi vai ser jogador do Stoke em troca de 15 milhões de euros.

Por Filipe António Ferreira | 13.07.17

A venda iminente de Martins Indi aos ingleses do Stoke City vai permitir um encaixe de 79 milhões de euros ao FC Porto, numa altura em que faltam pouco menos de dois meses para o fecho do mercado de transferências.



O defesa holandês, que na temporada passada jogou precisamente nos ‘potters’ por empréstimo, iniciou a pré-época no Olival mas agora vai assinar pelo emblema inglês a título definitivo. O central de 25 anos já tinha manifestado o desejo de permanecer no Stoke City (na época passada realizou 37 jogos e apontou um golo).



A venda de Martins Indi torna-se assim na terceira maior do FC Porto na temporada, depois de André Silva (AC Milan, 38 milhões) e Rúben Neves (Wolverhampton, 18 milhões). Os dragões já encaixaram também 3,6 milhões com as vendas em definitivo de Andrés Fernández (Villarreal) e Lichnovsky (Necaxa). O avançado Laurent Depoitre foi vendido aos ingleses do Huddersfield por cinco milhões de euros.



Um registo importante da SAD portista, que, apesar de não ganhar o campeonato há quatro anos, continua com ativos muito valiosos. Este encaixe permite ao clube uma posição mais desafogada no que à questão do fair-play financeiro imposto pela UEFA diz respeito.



Os milhões em vendas podem não ficar por aqui. Danilo Pereira, Herrera, Alex Telles e Brahimi são outros dos jogadores muito cobiçados no Dragão e pelo menos um deles deve deixar Portugal nas próximas semanas. Maxi (ganha 5 milhões por ano) também tem a porta da saída aberta, o que permitiria um alívio na folha salarial.