FC Porto ganha ao Belenenses com ajuda

Veríssimo e o vídeo-árbitro deixaram passar duas grandes penalidades cometidas por Felipe com faltas sobre Diogo Viana e Roni.

01:39

O FC Porto venceu ontem o Belenenses, por 2-0, revelando algum cansaço e beneficiando de duas grandes penalidades cometidas por Felipe que passaram em claro.



Sérgio Conceição já tinha avisado que as 72 horas entre o jogo com o Leipzig e este com o Belenenses não eram suficientes para recuperar os jogadores. Fez três alterações com as entradas de Reyes para o lugar do castigado Danilo, André André para o de Corona, enquanto Hernâni ocupou a vaga do lesionado Marega. E foi precisamente Hernâni quem assumiu o papel de agitador do jogo. Rápido e imprevisível foi espalhando o terror pela área belenense. Com finta fácil e cruzamentos certeiros foi obrigando os azuis do Restelo a remeterem-se a tarefas defensivas. Mas também tentou o golo, que o diga Muriel, obrigado a aplicar-se para travar os seus remates. O estreante a titular ainda reclamou uma grande penalidade, mas a falta foi cometida fora da área.



O Belenenses limitou-se a defender mas, curiosamente, sempre que conseguiu subir criou perigo. Felipe ia borrando a pintura. É um central com classe, mas ontem esteve desconcentrado e chegou mesmo a cometer duas faltas para grande penalidade em lances aparentemente controlados, com Diogo Viana (11’) e com Roni (24’).

Sérgio Conceição apercebeu--se da desconcentração do central e chamou-o à razão. Os dragões dominavam o jogo, mas a solidariedade defensiva do Belenenses ia chegando para as encomendas, com destaque para o guarda-redes Muriel.



O tempo passava e os dragões revelavam algum cansaço e preocupação. No entanto, o golo chegou num canto de Alex Teles. A bola sobrou para Herrera que rematou para o 1-0. O Dragão respirava de alívio.



Na segunda metade, o Belenenses subiu e foi criando perigo junto da baliza de José Sá. Pressionou à saída de bola portista e beneficiou do cansaço de alguns jogadores do Porto. Contudo, os pupilos de Domingos pecaram na finalização.



A manta azul e branca subiu no terreno e destapou a defesa. O recém-entrado Sérgio Oliveira até podia ter marcado na primeira vez que tocou na bola, mas Muriel defendeu os dois remates. Até que chegou a obra- -prima de Aboubakar. O avançado, que até esteve apagado, pegou na bola e tirou um adversário do caminho e fez um chapéu a Muriel. Estava confirmado o triunfo portista por 2-0.