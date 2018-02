FC Porto impedido de divulgar mails do Benfica

Proibição surge dez meses depois das primeiras partilhas.

O Futebol Clube do Porto e o diretor de comunicação Francisco J. Marques estão impedidos de continuar a divulgar publicamente os mails de trabalho pertencentes a diversos funcionários do Sport Lisboa e Benfica. O Correio da Manhã sabe que a decisão foi tomada por unanimidade pela segunda secção do Tribunal da Relação do Porto.

Este veredicto surge após um recurso do procedimento cautelar do clube da luz. Numa primeira instância foi declarado que a divulgação das conversas não produzia qualquer tipo de concorrência entre os clubes. Esta decisão foi agora revogada.

No entanto, as águas alertaram que promovia o "enfraquecimento da ligação emocional dos adeptos", o que resultava em menos audiências nos jogos e assim menos receitas para o clube.



As divulgações, que se iniciaram há dez meses atrás, incluíram mails do presidente Luís Filipe Vieira, do ex-diretor da Benfica TV Pedro Guerra, do assessor jurídico Paulo Gonçalves e de diversos outros funcionários.