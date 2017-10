Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto joga esta terça-feira em Leipzig

Clube português pode ficar mais próximo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.

09:55

O FC Porto pode ficar esta terça-feira mais próximo da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, caso vença no terreno do Leipzig, em jogo da terceira jornada do Grupo G.



Depois do triunfo no Mónaco (3-0) e do desaire em casa frente ao Besiktas (3-1), os 'dragões', segundos classificados da 'poule', com três pontos, procuram cimentar esta posição em solo alemão, onde já venceram três vezes em 15 jogos, somando ainda quatro empates.



O embate entre o líder da I Liga e o Leipzig, último classificado do Grupo G da 'Champions' com um ponto e terceiro posicionado da Bundesliga, está marcado para as 19h45 (em Lisboa), e vai ser arbitrado pelo italiano Paolo Tagliavento.



As duas equipas chegam a esta partida após triunfos 'caseiros', com o FC Porto a golear o Lusitano de Évora (6-0), na Taça de Portugal, enquanto o Leipzig, do português Bruma, venceu o Borussia Dortmund (3-2).



Também a contar para o Grupo G, o Besiktas, primeiro com seis pontos, visita o Mónaco, terceiro com um.