FC Porto lutador esmaga Deportivo por 4-0

Sérgio Conceição já tem uma equipa lutadora e que, por vezes, até brilha, e muito, no ataque.

Por Octávio Lopes | 01:30

O FC Porto venceu ontem o Deportivo por 4-0, resultado adequado ao que se passou em campo, já que os dragões dominaram na maior parte do tempo e criaram mais oportunidades de golo.



Sérgio Conceição apostou num onze pressionante - aquele com o qual deve começar a Liga -, com Soares e Aboubakar a mostrarem boa mobilidade na frente, Óliver como maestro e Corona e Brahimi a servir de abre-latas nas alas, bem acompanhados por Ricardo e Alex Telles. Por vezes, os dragões desenhavam bons lances ofensivos e, num deles abriram o marcador: Oliver, na esquerda, soltou para Brahimi cruzar para o 2º poste, onde apareceu Corona a acertar no ferro; na segunda recarga, Aboubakar disparou para o golo. Empolgado, o FC Porto pressionou mais alto e durante alguns minutos ganhou a bola com facilidade. Contudo, falhava no último passe ou no remate. Aos poucos, o Depor subiu de produção e Casillas brilhou aos 29’ e 42’. O FC Porto estava encolhido, mas não descurava o contragolpe. E, no minuto 43’, Aboubakar, em posição duvidosa, fez o 2-0, a centro de Corona, numa jogada rápida pela direita.



A 2ª parte começou com um grande passe de Óliver para Brahimi na área disparar para boa intervenção de Ruben. Logo a seguir, Sidnei, num erro tremendo, deu de calcanhar para Corona e 3-0. A partir dos 60’, mesmo com as várias substituições, o FC Porto não perdeu a vocação de pressionar junto à área contrária e, a fechar, nova falha de um defesa da formação espanhola que Marega aproveitou bem para fazer o 4-0.



Reforços em destaque



Ricardo

Positivo: Fez bons centros que não foram bem concluídos. Um moiro de trabalho, a atacar e a defender.

Negativo: Em alguns lances demonstrou pouca acutilância para entrar na área adversária.



Aboubakar

Positivo: Dois golos e uma grande disponibilidade e mobilidade, tanto no ataque - constantes trocas com Soares - como na defesa.

Negativo: Por vezes, complicou na receção da bola e na forma como a entregava aos colegas.



Marega

Positivo: Marcou um golo que lhe foi oferecido de bandeja e deu muita luta aos defesas da formação espanhola.

Negativo: Teve alguns passes errados e um erro tremendo na área: falhou na cara do guarda-redes.



Hernâni

Positivo: Já sabe que para sonhar com uma oportunidade tem de correr. E correu muito junto à defesa adversária.

Negativo: Alguma displicência na forma como fazia passes de curta distância, em que falhou alguns.



Sérgio Oliveira

Positivo: Outro regressado que continua a dar boas indicações. Pode ser uma boa alternativa ao omnipresente Danilo.

Negativo: Fez alguns passes mal medidos em saídas rápidas dos portistas para o ataque.