FC Porto multado em 5.738 euros por ausências na 'flash-interview'

Dragões justificaram com "indicações superiores" a falta de comparência nas entrevistas pós-jogo.

21:56

O FC Porto foi multado em 5.738 euros pela ausência do treinador e do jogador na 'flash-interview' após o jogo com o Feirense, revela esta sexta-feira o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



Segundo a Federação, os 'dragões', que venceram na quarta-feira em Santa Maria da Feira por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, justificaram com "indicações superiores" a ausência na 'flash-interview', pelo que os 'azuis e brancos' foram multados em 5.738 euros.



Além da multa e da suspensão por um jogo do defesa-central Filipe, expulso por acumulação de amarelos, realce para a suspensão de 22 dias aplicada a Fernando Agostinho Brandão, um dos elementos do banco do FC Porto, expulso por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.



Também o Sporting foi multado em 3.825 euros por o jogador Piccini ter chegado atrasado à 'flash-interview' no final do jogo com o Benfica (empate 1-1), o mesmo sucedendo com o treinador Jorge Jesus.



Lista de castigos após os jogos da 16.ª jornada da I Liga:



- 1 jogo:



Fejsa (Benfica)



Bruno César (Sporting)



Robson (Boavista)



Raul Silva (Sporting de Braga)



Ricardo Esgaio (Sporting de Braga)



Felipe (FC Porto)



Yuri Ribeiro (Rio Ave)