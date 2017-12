FC Porto multado por invasão de adepto no clássico com Benfica

A 1 de dezembro, um adepto entrou no campo e empurrou o jogador benfiquista Pizzi.

Por Lusa | 19.12.17

O FC Porto foi multado em 2.869 euros pela entrada de um adepto no relvado durante o encontro com o Benfica (0-0), anunciou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





Já perto do final da partida, da 13.ª jornada da I Liga, em 01 de dezembro, aquando de um incidente junto do banco do Benfica, um adepto entrou no campo e empurrou o jogador benfiquista Pizzi.



Os 'dragões' foram punidos ao abrigo do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga de clubes, que apenas prevê jogos à porta fechada em caso de lesões graves impostas ao agredido, algo que não se verificou neste caso.



Devido ao comportamento dos seus adeptos nesse jogo, o FC Porto foi ainda multado em mais 5.318 euros, enquanto o Benfica terá de pagar, pelo mesmo motivo, 3.253 euros.



Após o Boavista-Sporting da 14.ª jornada, que terminou com uma vitória dos 'leões' por 3-1, os lisboetas terão de desembolsar 12.050 euros por ações indevidas dos adeptos.



A maior fatia prende-se com a deflagração de objetos pirotécnicos, com um total de 32 engenhos ativados durante o encontro.



O atraso de quatro minutos devido ao lançamento de uma tocha para o relvado por parte dos adeptos também agravou a 'conta' leonina.



O adjunto de Jorge Simão, Alfredo, foi punido com 15 dias de suspensão na sequência de palavras dirigidas ao árbitro no intervalo do Paços de Ferreira-Boavista da 15.ª jornada, que terminou com vitória 'axadrezada' (2-1).