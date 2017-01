FC Porto: Muralha de Betão

Nuno Espírito Santo tem a ‘fama’ de trabalhar bem o momento defensivo e contou com as essenciais contratações de Alex Telles e Felipe, que vieram estabilizar o setor recuado. O brasileiro, então, tem sido alvo dos maiores elogios. "No início da época, diziam que o FC Porto não tinha centrais. Esta dupla, Felipe e Marcano, é das melhores de sempre do FC Porto e do futebol português", disse Pinto da Costa no início do mês. Uma ‘muralha de betão’ liderada por Casillas, ele próprio em grande forma. A comprovar em 2017.

Chama-se Iker Casillas o guarda-redes menos batido da Liga portuguesa e também dos principais campeonatos da Europa. O FC Porto leva sete golos sofridos em 15 jogos, num registo que ganha maior relevo depois de uma época menos conseguida - 30 bolas na baliza azul-e-branca em todas as 34 partidas.É, aliás, esse contexto difícil que confere importância a este arranque seguro da defesa dos dragões (média de 0,47 golos sofridos por partida). Até porque o Benfica segue logo atrás, com apenas mais um golpe certeiro na sua baliza (média de 0,53). O Sporting já conta 13, tal como Sp. Braga, Chaves e Marítimo.Olhando para as principais ligas da Europa, os registos que mais se aproximam são os do Bayern, com nove golos sofridos (média de 0,56) e do Chelsea, de Conte, com 11 (0,61).