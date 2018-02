Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto paga 200 mil euros se falar dos mails do Benfica

Decisão é do Tribunal da Relação do Porto.

09:21

O Tribunal da Relação do Porto decidiu que o FC Porto e o seu diretor de comunicação, Francisco J. Marques, não podem voltar a falar sobre o caso dos e-mails do Benfica. Se violarem essa decisão, estarão sob pena de pagarem uma multa de 200 mil euros, noticia esta sexta-feira a imprensa nacional.



Esta proibição estende-se ainda às entidades FC Porto SAD, FC Porto Media e Avenida dos Aliados (que detém o Porto Canal). Esta decisão está englobada num acórdão que deu razão ao recurso do Benfica.



O clube da Luz já enalteceu a decisão do Tribunal da Relação e ameaçou agir contra quem prejudicou o Benfica, adianta a mesma publicação.