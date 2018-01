Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto pede reunião de urgência com Conselho de Arbitragem

Clube quer "expor um conjunto de erros das equipas de arbitragem".

14:47

O FC Porto anunciou esta quarta-feira ter pedido uma reunião com caráter de urgência ao presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, para expor erros dos árbitros.



"A administração da FC Porto, Futebol SAD solicitou ao presidente do CA da FPF uma reunião com caráter de urgência para expor um conjunto de erros das equipas de arbitragem, cujo inaceitável acumulado de pontos subtraídos coloca em causa a verdade desportiva da I Liga", lê-se no comunicado divulgado no sítio oficial dos 'dragões' na Internet.



O clube 'azul e branco' criticou a arbitragem de Luís Ferreira, da associação de Braga, no empate 0-0 no terreno do Moreirense, na terça-feira, em jogo da I Liga, que deixou o FC Porto na liderança, com 49 pontos e menos um jogo, mais dois do que Sporting, que recebe esta quarta-feira o Vitória de Guimarães, e Benfica.



Hoje, na sua 'newsletter' diária, o FC Porto contesta a anulação de um golo de Waris, aos 90+5, por fora de jogo, e pela não marcação de uma grande penalidade, pelo videoárbitro Paulo Miranda, aos 66, por falta do guarda-redes Jonathan sobre Felipe.