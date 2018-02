FC Porto sofre pesada derrota e a Internet não perdoa

Vários memes invadiram as redes sociais após a goleada do Liverpool.

O FC Porto perdeu, esta quarta-feira. por 5-0 frente ao Liverpool no Estádio do Dragão e a Internet não perdoou. Vários memes invadiram as redes sociais após a goleada na partida a contar para a Liga dos Campeões.Um dos que mais sucesso está a fazer envolve Miguel Sousa Tavares e uma crónica escrita no jornal A Bola em outubro. "Uma coisa, pelo menos, eu não temo logo à noite: não iremos enxovalhar o clube. Não vamos encaixar 5-0, como Benfica em Basileia", escreveu o autor na altura.