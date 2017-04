FC Porto precisa de 100% de triunfos para ser campeão

Espírito Santo alerta para o controlo de emoções na fase final





Sobre o clássico da Luz, pouco disse. "Fizemos o nosso trabalho e o nosso trabalho é jogo a jogo, estou plenamente convicto de que vamos atingir o nosso objetivo", repetiu, a uma pergunta sobre os festejos dos atletas no final do jogo com o Benfica. Já sobre o penálti e o incidente com Jonas junto ao banco, nem uma palavra.

Plano 100 por cento. Nuno Espírito Santo sabe que o empate (1-1) no clássico da Luz deixou o FC Porto sem o argumento de depender apenas dos próprios resultados para ser campeão. Apesar disso, o treinador pede aos jogadores que se concentrem apenas nas sete partidas que terão pela frente. A convicção, implícita, é a de que o Benfica vai acabar por escorregar."Temos de nos focar só em nós. Sabemos que isso implica não permitir qualquer falha. Estou plenamente convicto de que, se conseguirmos 100 por cento das vitórias, conseguiremos o nosso objetivo", referiu ontem Nuno Espírito Santo, na conferência de antevisão à receção de amanhã (18h15, Sport TV 1) ao Belenenses. Ambos os jogos disputados com a equipa de Belém nesta temporada, na Liga e na Taça da Liga, terminaram sem golos. Qual a solução para evitar nova perda de pontos? "Conseguir materializar toda a produção ofensiva. Conhecemos o Belenenses, sabemos as características que têm os seus jogadores. Sabemos que é uma equipa que quer jogar e que vem para o Dragão disputar a partida", frisou.Espírito Santo sublinha que o controlo das emoções é parte fundamental nesta altura decisiva da temporada e garante que a equipa está melhor nesse aspeto.