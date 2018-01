Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto prepara o futuro

Negociações por Paulinho, de 17 anos, e por Rui Costa, de 21.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:49

Com algumas dificuldades, principalmente financeiras, em conseguir reforços de valor no imediato, o FC Porto parece preparar o futuro. Paulinho, craque brasileiro de 17 anos, está, como o CM noticiou, na mira dos dragões. Rui Costa, avançado de 21 anos que joga no Famalicão por empréstimo do Portimonense, é outro jogador que agrada.



Se o negócio de Paulinho, jovem avançado do Vasco da Gama, apenas sucederá no final desta temporada e quando o brasileiro completar 18 anos, Rui Costa pode chegar ao Dragão - potencialmente integrando a equipa B - em janeiro.



Entretanto, o portal ‘Football Ghana’ assegura que Eric Ayiah, internacional jovem ganês de 16 anos está no Olival a cumprir um período de experiência. É também avançado e destacou-se no Mundial de sub-17 do ano passado.