FC Porto prepara revolução para jogo da Taça

Dalot, Sá e Hernâni devem jogar contra o Lusitano.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

Sérgio Conceição prepara por estes dias o jogo da Taça de Portugal com o Lusitano de Évora com muitas ausências por lesão e devido aos trabalhos das seleções. Para o duelo com os alentejanos, que se realiza no Estádio do Restelo sexta-feira, o técnico vai promover estreias (José Sá e Dalot) e utilizar jogadores com poucos minutos esta época, como Hernâni, Otávio e Tiquinho Soares.



Sem grandes alternativas no eixo da defesa (Reyes está a representar o México e só regressa na sexta-feira), Marcano e Felipe devem manter a titularidade, à semelhança de Sérgio Oliveira. O espanhol Óliver, que tem perdido espaço no onze titular de Conceição nesta altura da temporada, também deve ser chamado à equipa principal dos dragões.



As alternativas nesta altura são muito poucas, até porque além dos jogadores das seleções (Reyes, Herrera, Layún, Corona, Maxi, Aboubakar e Danilo), Sérgio Conceição também não vai contar com os lesionados Marega, Brahimi e André André. Com a deslocação a Leipzig para a Champions a aproximar-se ainda não é certo que este trio recupere a tempo de viajar até à Alemanha.



Ricardo Pereira

O lateral-direito Ricardo Pereira contraiu uma lesão no tornozelo antes do clássico com o Sporting do passado dia 1 de outubro (0-0) em Alvalade, mas está recuperado e ontem já não figurava no boletim clínico dos dragões.



Dupla folga

Sérgio Conceição concedeu ontem e hoje uma dupla folga ao plantel portista. Amanhã, a equipa regressa aos treinos no Olival para preparar o jogo contra o Lusitano de Évora, formação dos distritais. Sérgio Conceição deve voltar a chamar jogadores da equipa B.