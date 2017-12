Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto prepara Rio Ave no Estádio do Dragão

Otávio continua de fora devido a lesão.

Por Lusa | 20.12.17

O FC Porto realizou hoje o último treino antes da receção de quinta-feira ao Rio Ave, para o grupo D da Taça da Liga de futebol, com o brasileiro Otávio ainda de fora por lesão.



Segundo o boletim clínico dos 'dragões', o avançado brasileiro "voltou a realizar tratamento à lesão", sendo o único jogador ausente dos trabalhos, à exceção de Diogo Dalot, que continuou a treinar-se com a equipa B.



Otávio sofreu um descolamento músculo-aponevrótico na coxa direita, a 06 de dezembro, o que o impediu de alinhar frente ao Mónaco (5-2), na Liga dos Campeões, quando estava escalado para o 'onze' inicial.



O encontro de quinta-feira, agendado para as 21:15, é referente à primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga, liderado pelo Leixões, com quatro pontos, seguido de Rio Ave, FC Porto e Paços de Ferreira, todos com um, embora portuenses e vilacondenses só tenham disputado um jogo.