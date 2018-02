Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto procura retomar liderança na deslocação a Chaves

Dragões vão a Chaves em vésperas de receberem o Liverpool.

O FC Porto procura este domingo retomar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Desportivo de Chaves, em jogo da 22.ª jornada, depois de o Benfica ter vencido o Portimonense, por 3-1.



Os 'dragões', que somam 52 pontos e menos um jogo, foram provisoriamente desapossados do primeiro pelos 'encarnados', que somam 53, e jogam em Trás-os-Montes, onde venceram 12 dos 14 jogos disputados para o campeonato, contra um triunfo do Desportivo de Chaves e um empate.



Em vésperas de receber o Liverpool, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto defronta o Desportivo de Chaves, sexto classificado com 30 pontos, a partir das 16h00.



Duas horas depois, o Sporting, terceiro com 50, recebe o Feirense, 14.º com 20, e procura regressar às vitórias na competição, depois da derrota por 2-0 na visita ao Estoril Praia, e igualar pontualmente os tetracampeões.



O Vitória de Guimarães tenta somar o segundo triunfo consecutivo na competição, na visita ao Boavista, que perdeu na última jornada no terreno Desportivo das Aves, enquanto o Belenenses recebe a formação avense, 18.ª e última classificada.